Экономика США сократилась в первом квартале

Американская экономика неожиданно сократилась на 1,4 процента в первые три месяца 2022 года в годовом исчислении, сообщило правительство США.

Это вызвало опасения, что крупнейшая экономика мира может столкнуться с рецессией.

После более года быстрого роста, когда США оправлялись от первых последствий коронавируса, американская экономика столкнулась в первом квартале с самым быстрым ростом потребительских цен за четыре десятилетия, новой волной штамма коронавируса «омикрон» и российским вторжением в Украину.

Это первое замедление после завершения рецессии, связанной с коронавирусом, в апреле 2020 года. Тогда миллионы работников были уволены, а многие предприятия закрыли свои двери или резко сократили объем работы.

Большинство американских экономистов в США, однако, считают, что американская экономика достаточно устойчива, и предполагают, что она возобновит рост во втором квартале.

При этом некоторые аналитики полагают что рецессию, когда спад экономики происходит два квартала подряд, исключать нельзя.

Тем не менее, сотни тысяч рабочих мест регулярно добавляются в экономику месяц за месяцем, а уровень безработицы в марте составил всего 3,6 процента.

Однако снижение в первом квартале, о котором сообщило Бюро экономического анализа, разительно контрастировало с ростом на 5,7 процента в прошлом году – самым быстрым годовым показателем с 1984 года – и ростом на 6,9 процента в четвертом квартале в годовом исчислении.

Хотя рост рабочих мест был устойчивым, а уровень безработицы неуклонно снижался, большинство американских потребителей обеспокоены инфляцией, особенно ростом цен на продукты питания и бензин, который больно ударяет по семейным бюджетам.

Так, в марте потребительские цены выросли на 8,5 процента в годовом исчислении, что является 40-летним максимумом.