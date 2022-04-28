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Столтенберг: Україна отримала від союзників по НАТО військову допомогу на $8 млрд


Союзники по НАТО станом на 28 квітня надали Україні військову допомогу на суму близько 8 мільярдів доларів і будуть збільшувати обсяги постачання

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з керівниками політичних груп і главою Європарламенту.

Він заявив, що НАТО і ЄС стоять поряд у солідарності з Україною, та привітав потужні економічні санкції проти Росії. Столтенберг також зауважив, що на цей час союзники по НАТО виділили та надали Україні військову допомогу щонайменше на 8 мільярдів доларів і продовжують її нарощувати.

«Міцне партнерство Альянсу з Євросоюзом є особливо важливим у критичний для спільної безпеки момент. Рівень такого співробітництва є безпрецедентним, зокрема з питань безпеки, Західних Балкан, кібернетичної та морської безпеки, загальної стійкості демократичного суспільства», – додав  генеральний секретар НАТО.
28 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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