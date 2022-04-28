Польща запропонувала штрафувати країни ЄС за оплату газу в рублях

Європейський союз повинен покарати країни, які використовують рублі для оплати російського газу. Міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва заявила, що найбільше чинять опір санкціям Австрія, Німеччина та Угорщина.

Про це повідомляє Reuters.

Країни-члени ЄС, схоже, розходяться в думках щодо того, як їм продовжувати платити за газ, не порушуючи європейські санкції, введені у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.

Польща, один з найстійкіших прихильників санкцій проти Москви в ЄС, каже, що блок повинен повністю заборонити закупівлі російського газу.

«Сьогодні не вистачає повних санкцій по газу, які вирішили б проблему з «Газпромом», проблему зі слідуванням санкцій на 100%. Ми очікуємо цих санкцій», — заявила Ганна Москва.

Вона додала, що основними державами-членами ЄС, які чинять опір жорсткішим газовим санкціям щодо Росії, є Австрія, Німеччина та Угорщина.

«Ми розраховуємо, що будуть наслідки для цих країн (які платять в рублях) і що в результаті вони перестануть платити в рублях», — сказала вона.

Нова російська система платежів за газ, що включає відкриття рахунків в «Газпромбанку», де платежі в Євро або доларах будуть конвертуватися в рублі, пропонує простір для маневру, який може дозволити деяким країнам продовжувати купувати російський газ, руйнуючи єдиний фронт блоку проти Москви.