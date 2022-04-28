Мер міста: Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за списками

Російські військові в Бучі цілеспрямовано вбивали людей за складеними списками. Їх допомагали складати окупантам місцеві колаборанти.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук в коментарі канадському телеканалу CBC.

За словами мера, саме зрадники вказували імена і адреси місцевих жителів.

«Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось з місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були. Тобто вони заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина», — сказав Федорук.

Він також розповів, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

«Оскільки ми в передмісті столиці, то тут велика кількість чиновників проживало, політиків. Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі, то вони (військові РФ — ред.) довольствувалися тими, хто залишився», — додав Федорук.