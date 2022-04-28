Кожен п’ятий дорослий в Україні покинув домівку через війну, 22% вимушених переселенців планують повернутися додому найближчим часом, — опитування

Кожен п’ятий дорослий українець залишив домівку через повномасштабну війну, 22% переселенців плвнують повернутися додому найближчим часом, 43% — після настання миру

Про це свідчить опитуванння «Рейтингу».

«За результатами Дев’ятого загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 26 квітня 2022 року, 20% дорослого населення зазначили, що їм довелося змінити місце проживання (цей показник сталий з середини березня) . Найбільше тих, хто змушений виїхати, у східних регіонах (58%) та серед молоді (33%)», — ідеться в повідомленні.

Крім того, з початку квітня зменшилася кількість тих, хто збирається повернутися додому найближчим часом: з 29% до 22%. Стало більше українців, які планують повернутися пізніше: з 24% до 31%. Після завершеня війни до своїх домівок збирається 43% вимушених переселенців.