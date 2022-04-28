Конгрес США може розглянути законопроєкт про ленд-ліз для України вже цього тижня

Про це пише «Голос Америки».

Комітет з регламенту почав розгляд законопроєкту щодо ленд-лізу, який має дозволити Вашингтону без зайвої бюрократії надавати Україні потрібну зброю і боєприпаси.

За словами конгресмена-республіканця Дена Мюзера, документ можуть винести в зал і поставити на голосування уже цього тижня

«Я сподіваюся, що цим питанням займуться вже цього тижня. Сподіваюся, що і голосування – теж. Я, звичайно, буду голосувати «за». Упевнений, що і колеги-республіканці, сподіваюся – і демократи, вчинять так само», – сказав Мюзер.

Сенат уже схвалив законопроєкт по ленд-лізу, тепер зелене світло йому має дати Конгрес.