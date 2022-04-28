Данія передасть Україні модернізовані бронетранспортери M113

Королівство Данія має намір надати Україні бронетранспортери M113.
Про це пише суспільний телерадіомовник Danmarks Radio.
Техніку передадуть в рамках пакету військової допомоги у 90 млн дол, який прем’єр-мінстр країни Метте Фредеріксен оголосила 21 квітня під час візиту в Україну.
Данські журналісти не володіють інформацією про те, коли бронетранспортери відправлять в Україну.
Нагадаємо, парк M113 Збройних сил Данії налічував у різний час до 700 машин. В 2020 році країна оголосила про намір утилізувати бронетранспортери, які використовує з 1964 року, оскільки переходить на модерні колісні БТР Piranha V.
Відомо, що данські M113 пройшли через кілька хвиль модернізації у 90-их та 2010-их роках, які отримали позначення G3 DK і G4 DK відповідно.
Машини отримали більш потужний 10,6 л дизельний двигун з турбонадувом потужністю 300 к.с. При тому двигун відповідає вимогам EURO2 і може бути замінений в польових умовах протягом години. M113 G3 DK також обладнали зовнішніми паливними баками та сучаснішими гусенями. Замінили і обігрівач. Після цього вага машини зросла до 15 тон.
БТР отримав і нову покращену систему керування та гальмування.
Корпус 70 машин подовжили на 66 см і додали один каток.
Машини які використовували в Афганістані отримали підсилений бронезахист дна та гумові гусені. У десантному відсіку встановили сідіння, що регулюються.
Данська армія має низку машин створених на базі M113: командно-штабна машина, контрбатарейна РЛС, самохідний міномет, інженерна машина, ремонтна машина, санітарний бронетранспортер, пожежна машина, БМП з 25 мм гарматою.
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