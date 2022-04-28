Бонусы онлайн казино: где найти лучшие предложения в одном месте

В любом крупном азартном заведении, пользователям доступно множество спецпредложений. Бонусы в онлайн-казино разнообразны и могут отличаться, в зависимости от политики и программы лояльности клуба.

Основные виды поощрений

Один из самых популярных типов вознаграждений – за регистрацию. Его можно разделить на две категории:

Депозитный – начисляется в виде определенного процента от внесенной на счет суммы.

Бездепозитный – зачисление происходит в виде фриспинов или денег. При этом клиенту не нужно вкладывать собственные средства.

Кроме приветственных спецпредложений, в казино могут присутствовать следующие разновидности бонусов:

Периодические – раздаются для подогрева интереса посетителей и их мотивации продолжать игру. Например, это может быть ежедневное, еженедельное или ежемесячное начисление фриспинов.

Липкие – получили свое название за то, что даже после отыгрыша и вывода денег, сумма поощрения остается на бонусном счете, снять ее нельзя.

Релоад – за повторное пополнение депозита. Размеры устанавливаются непосредственно администрацией оператора.

Кэшбек – клиентам, проигравшим в течение определенного периода, возвращают определенный процент. Это делается в качестве поддержки игрока.

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Как получить и отыграть

Любое спецпредложение сопровождается требованиями по отыгрышу. Самый важный параметр, определяющий выгодность поощрения – вейджер. Это коэффициент, определяющий общую сумму ставок, которую гемблер должен совершить, чтобы вывести выигрыш.

Перед активацией спецпредложения важно досконально изучить правила заведения и использования призов в частности. Иногда проще отказаться от акции, чем отыграть средства.

Самые высокие размеры вейджера характерны для бездепозитов. Оптимальным и выгодным считается множитель до х40-х50. Чем ниже этот показатель, тем лучше.

Помимо прочего, стоит обратить внимание на следующие моменты:

Ограничение по сумме ставки. Следует запомнить лимит и не превышать его, иначе администрация аннулирует выигрыш.

Доступные для открутки автоматы. Часто операторы устанавливают запрет на использование софта с высокими показателями RTP. В таких случаях перечень разрешенных тайтлов будет указан в правилах.

Сроки на использование – честные клубы дают минимум 5-7 дней.

Казино с топовыми бонусами и выгодным вейджером до х50