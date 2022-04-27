З початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві 13 людям повідомили про підозру в співпраці з окупантами

З 24 лютого прокуратура Києва оголосила 13 людям підозру у виправдовуванні війни РФ проти України та колабораціонізмі

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«На сьогодні за процесуального керівництва органів міської прокуратури 13 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних зі співпрацею з ворогом (державній зраді, колабораціонізмі, виправдовуванні збройної агресії)», — зазначив керівник прокуратури Олег Кіпер.

Він додав, що найчастіше зловмисники передають росіянам матеріальні ресурси й інформацію про ЗСУ, тероборону, добровільно обіймають посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях.