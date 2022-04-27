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Президентка Європарламенту закликала до ембарго на російські енергоресурси

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола закликала до загальноєвропейського ембарго на російські енергоресурси, повідомляє стрічка новин УкрНет.

Про це вона написала у своєму твіттері.

«ЄС не будуть шантажувати. Ми не боїмося путіна. Настав час розірвати нашу залежність від автократів раз і назавжди», – написала Метсола.

Раніше повідомлялося, що держави-члени Європейського Союзу не знайшли спільного рішення щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

27 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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