Молдова не має боєздатної армії — Санду

Президентка Молдови Мая Санду визнала, що зараз країна фактично не має боєздатної армії і цю ситуацію потрібно змінювати.

Як повідомляє Newsmaker, про це вона сказала у виступі до 30-річчя створення Генштабу Національної армії та Дня державного прапора, пише «Європейська правда».

«За 30 років армія Молдови залишилася без спорядження, без військової техніки і боєздатних засобів. Нині ми гостро усвідомлюємо наслідки», — заявила Мая Санду під час церемонії.

Президентка визнала, що Молдова «не має ефективного щита від загрози, тому що не розвинула належний військовий потенціал, не створила критично важливі елементи інфраструктури і не виховала соціальну стійкість».

Вона зазначила, що при цьому військові Молдови, які беруть участь у миротворчих місіях під егідою ООН та ОБСЄ, мають репутацію професіоналів.

Мая Санду заявила, що наявність добре підготовленої армії дає країні впевненість у собі і свободу стратегічного вибору, і Молдова має докласти усіх зусиль для створення професійного сучасного війська.

«Це інвестиція у безпеку та захист країни… Зараз, коли прямо біля наших кордонів йде війна, ми це чудово розуміємо», — наголосила вона.