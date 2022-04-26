«Зелений коридор» для Азовсталі виявився черговою пасткою з обстрілами артилерії

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«По факту це виглядає так – з броньованої автівки у великі гучномовці робиться пропозиція здатись і вийти протягом 10-15 хвилин. Після робиться невелика пауза і проводяться обстріли артилерії по житлової зоні в кордонах умовного виходу з Азовсталі», — пише Андрющенко.

Також він додав, що гуманітарна обстановка у місті залишається важкою.

«Попри відкриту «баню» та безліч пропаганди про наявність їжі та води, їжі катастрофічно не вистачає. Більш того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно в разі залученості до робіт. Тому, чоловіки вимушені приймати участь у розборі завалів, облаштування братських могил буквально аби не вмерти з голоду. Без перевищень. Медична допомога недоступна. Окупанти анонсували відкриття першої «лікарні» в приміщенні стоматологічного центру «Апполонія» в Лівобережному районі. Що мабуть найбільш каже про справжню підготовленість окупантів, їх дбання за цивільними і реальний стан інших лікарень міста», — зазначив радник мера.