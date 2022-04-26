Українська економіка відновиться за 5 років

Економіка України повернеться до рівня 2021 року за 5 років.

Такий прогноз S&P Global Market Intelligence.

При цьому ВВП росії зможе відновитися після санкцій лише за 10 років.

Експерти зауважують, що попри глибше падіння, українська економіка відновиться швидше.

ВВП України цього року скоротиться на 45,7%. Натомість економіка рф у 2022 році впаде на 11,1%, а мінімальне зростання очікується лише у 2024 році – на 1,6%. До 2026 року ВВП Росії зросте на 1,9%, йдеться у прогнозі.

Зростання економіки США уповільниться з 5,7% минулого року до 3% у 2022 році та до 2,8% у 2023 році.

Зростання глобального ВВП у 2022 році уповільниться до 3,2% порівняно з 5,8% у 2021 році. Прогноз знижений на 0,1% через слабше зростання економіки США на початку 2022 року, зазначають у S&P Global Market Intelligence.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує значне уповільнення світового зростання у 2022 році. За прогнозами, глобальне зростання сповільниться з 6,1% в 2021 році до 3,6% в 2022 і 2023 роках. Це на 0,8% і 0,2% відповідно нижче, ніж прогнозувалося в січні.