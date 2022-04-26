Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала $5 млрд безпекової допомоги, — Пентагон

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну заяву міністр оборони США Ллойд Остін назвав 26 квітня на відкритті засідання міністрів оборони понад 40 країн щодо безпеки України, яка відбувається на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині.

«Разом ми зобов’язалися надати обладнання на понад $5 млрд, щоб підтримати самооборону України, це включає $3,7 млрд, які зобов’язався надати президент Байден, щоб допомогти Україні з того часу, як розпочалося вторгнення Росії», — сказав Остін.

Він додав, що під час візиту до України переконався, що ці кошти використовуються належним чином.

«Доблесть і професіоналізм України будуть записані у військову історію. Битва за Іодзіму тривала 36 днів, Арденнська операція тривала 40 днів, а Україна відбивається від російських військових уже 62 дні. Ваш опір надихає весь вільний світ», — запевнив Остін.