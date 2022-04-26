У США запустили платформу, на якій американці можуть подавати заявки на спонсорство біженців з України

Про це пише BBC.

За даними видання, минулого тижня Міністерство внутрішньої безпеки оголосило про ініціативу «Єдність для України», яка дозволяє американцям фінансово спонсорувати українських біженців.

Платформа доступна лише для потенційних спонсорів у США. Вона містить посилання на форми, які підтверджують фінансову здатність людини бути спонсором.

США запустило нову програму для прийому вимушено переселених людей з України. З 25 квітня біженцям потрібен фінансовий спонсор у країні. Це може бути людина або ж організація.

У США заявили, що українці, які прибули, не проходитимуть звичайний процес біженців, а натомість отримають гуманітарне умовно-дострокове звільнення, що дозволить їм залишатися в США протягом двох років.

Близько 15 000 українців, у яких не було належних документів, які посвідчують особу, прибули на кордони США за останні три місяці, про це анонімно повідомив CBS News високопоставлений американський чиновник.