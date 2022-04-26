На війну з Україною відправляють чеченських ув’язнених, зокрема родичів опозиціонерів » У самопроголошеній «ПМР» оголосили «червоний» рівень терористичної загрози: Молдова скликає термінове засідання ради безпеки через провокації У так званій Придністровській Молдавській республіці оголосили «червоний» рівень терористичної загрози, після чого президентка Молдови Мая Санду скликала термінове засідання ради безпеки Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Республіки Молдова. За попередніми даними, президентка Молдови Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки у зв’язку із інцидентами в Придністровському регіоні. Повідомляється, що засідання відбудеться о 13:00 за місцевим часом у президентському офісі.

Після засідання о 15:00 президентка проведе брифінг для преси. Рішення було прийнято після того, як самопроголошене керівництво так званої ПМР оголосило про «червоний рівень» терористичної загрози.

За словами місцевої влади, на території самопроголошеної республіки начебто було зафіксовано три теракти. Зокрема так зване керівництво заявило про руйнування будівлі МДБ в Тирасполі, військової частини в Парканах та вежі радіотелецентру поблизу селища Маяк.