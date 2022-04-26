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Окупанти намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що російські війська намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг Дніпропетровської області з боку тимчасово захопленого Херсона

Таку заяву Арестович зробив в інтерв’ю Марку Фейгіну.

«У Херсонській області почався цікавий рух… (війська РФ, — ред.) вирішили наступати в бік Кривого Рогу. Подивимося, як у них це вийде. Вони нікуди не просунулися. Але, мабуть, збираються, за деякими ознаками. І тут виникає питання — pourquoi (навіщо, чому, — ред.)», — зауважив він.

Арестович каже, що новий командувач війною в Україні російський генерал армії Олександр Дворніков «хоче наступати скрізь на виконання наказів політичного керівництва — просто взяти і скрізь наступити».

Ймовірними наслідками такої атаки рашистів Арестович вважає, що окупанти «вб’ються об оборону, та й все — і не будуть більше наступати».

«Але, звичайно, це дуже дивне рішення. Це більш дивне рішення, ніж 25-тисячним угрупованням намагатися взяти Краматорськ і Слов’янськ, в тих умовах. І взагалі вони наступають скрізь. А ще в книзі майбутніх командирів вказувався перший принцип — це нерівномірний розподіл сил на лінії фронту… це база, це алфавіт. Російські військові повинні це розуміти, але вони наступають скрізь», — сказав він.

Він також назвав такі спроби наступати по всьому фронту «величезною дурістю» з військової точки зору.

26 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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