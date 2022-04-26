Окупанти намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг

Таку заяву Арестович зробив в інтерв’ю Марку Фейгіну.

«У Херсонській області почався цікавий рух… (війська РФ, — ред.) вирішили наступати в бік Кривого Рогу. Подивимося, як у них це вийде. Вони нікуди не просунулися. Але, мабуть, збираються, за деякими ознаками. І тут виникає питання — pourquoi (навіщо, чому, — ред.)», — зауважив він.

Арестович каже, що новий командувач війною в Україні російський генерал армії Олександр Дворніков «хоче наступати скрізь на виконання наказів політичного керівництва — просто взяти і скрізь наступити».

Ймовірними наслідками такої атаки рашистів Арестович вважає, що окупанти «вб’ються об оборону, та й все — і не будуть більше наступати».

«Але, звичайно, це дуже дивне рішення. Це більш дивне рішення, ніж 25-тисячним угрупованням намагатися взяти Краматорськ і Слов’янськ, в тих умовах. І взагалі вони наступають скрізь. А ще в книзі майбутніх командирів вказувався перший принцип — це нерівномірний розподіл сил на лінії фронту… це база, це алфавіт. Російські військові повинні це розуміти, але вони наступають скрізь», — сказав він.

Він також назвав такі спроби наступати по всьому фронту «величезною дурістю» з військової точки зору.