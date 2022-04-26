Німеччина надасть Україні броньовані ЗРК «Гепард»

Під час засідання НАТО, сьогодні, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина надасть Україні протиповітряні танки «Гепард», повідомило представництво Німеччини в ЄС. «Наша сила в НАТО та ЄС — це наша єдність», — йдеться в дописі установи у Twitter.

Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц наразився на критику опозиції в країні, через відмову надати важку зброю Україні.

На засіданні Остін планує обговорити з міжнародними партнерами «потреби України на найближчий час а також забезпечення поваги та розвитку суверенітету та безпеки України на довгострокову перспективу», заявив речник Пентагону Джон Кірбі минулого тижня. Серед тем — хід воєнних дій і новий російський напад на сході України, розвиток військово-промислового комплексу а також більш довгостроковий погляд на розбудову оборони України.