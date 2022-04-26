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Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Голливудская актриса и обладательница Оскара Дженнифер Лоуренс родила малыша от Кука Марони. Однако звезда не спешит сообщать пол и имя ребенка.

Дженнифер Лоуренс всегда старалась скрыть личную жизнь подальше от камер. Только в декабре 2021 женщина впервые вышла беременной на красную дорожку кинособытия.

Однако о беременности звезды сообщили не Дженнифер или Кук, а папарацци, увидевшие пару на прогулке с новорожденным малышом. Ранее информацию о рождении первенца также подтвердила близкая подруга и коллега Лоуренс – Эми Шумер. Произошло это во время проверки на детекторе лжи. Впрочем, даже своей подруге Дженнифер решила не рассекречивать все детали рождения ребенка.

Отметим, что Лоуренс и Марони начали роман летом в 2018 году, а уже в феврале 2019 мужчина признался любимой в любви. Пара сыграла частную свадьбу в октябре того же года в особняке в стиле французского дворца Belcourt Castle, расположенном в Ньюпорте, США. В сентябре 2021 года стало известно, что актриса беременна первым ребенком.

26 апреля, 2022 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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