Британія передає Україні БМП Stormer із пусковими установками для ПЗРК Starstreak

Велика Британія передає Україні невелику кількість бронетранспортерів Stormer, оснащених пусковими установками для зенітних ракет Starstreak, для посилення ППО країни.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у Палаті громад, пише «Європейська правда» із посиланням на ВВС.

Воллес зазначив, що машини пропонуватимуть покращені «протиповітряні можливості ближньої дії як вдень, так і вночі».

Він сказав, що ПЗРК Starstreak вже були розгорнуті та використовувалися в Україні протягом останніх трьох тижнів.

Міністр додав, що, за оцінкою Британії, чверть російських сил, направлених в Україну, нині «не боєздатні» і похвалив опір України як «натхнення для всіх нас».

Stormer має восьмизарядну пускову установку на даху і місце всередині для розміщення ще восьми ракет. Ці ракети здатні збивати літаки і гелікоптери ворога, які летять на низькій висоті.

Британські ЗМІ раніше повідомляли, що 13-тонні високотехнологічні пускові установки, як очікується, можуть бути завантажені на транспортні літаки С-17 і відправлені на війну за кілька днів.