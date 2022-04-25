Украина отразила многочисленные атаки РФ вдоль линии соприкосновения на Донбассе, – разведка Британии

На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки российских войск вдоль линии соприкосновения на Донбассе, говорится в отчете министерства обороны Великобритании в регулярном бюллетене. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 24 апреля.
Разведка Британии указала, что украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло значительный урон российским силам, несмотря на некоторые территориальные успехи оккупационных войск.
«Плохой моральный дух россиян и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России», — говорится в заявлении.
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