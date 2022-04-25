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Сепаратисты задержали нескольких сотрудников ОБСЕ в Украине

В Донецкой и Луганской областях Украины – на территориях, подконтрольных так называемым «ДНР» и «ЛНР», – задержаны несколько сотрудников миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что члены национальной миссии ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске. Организация использует все доступные каналы, чтобы содействовать их освобождению», – сообщается в твиттере организации.

Речь, по всей видимости, идёт об украинских сотрудниках миссии, которая работала в Украине, включая неподконтрольные Киеву районы Донбасса, с 2014 года. С 1 апреля нынешнего года миссия ОБСЕ прекратила работу, поскольку Россия заблокировала продление её мандата. Власти самопровозглашённых «народных республик» потребовали, чтобы сотрудники организации покинули их территорию до конца апреля.

В субботу власти самопровозглашённой «ЛНР» заявили, что некоторые члены персонала ОБСЕ осуществляли «разведывательную деятельность», якобы передавая информацию о деятельности сепаратистов министерству обороны Украины. Представители «ЛНР» заявляли о задержании двух сотрудников миссии ОБСЕ. Сепаратисты «ДНР» о задержаниях не сообщали.

25 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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