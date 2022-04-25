С начала войны в Польшу въехало почти 3 млн украинцев

Более 2,9 млн украинцев въехали в Польшу за два месяца с начала войны, сообщила в «Твиттере» польская пограничная служба.

В последнее время число въезжающих в Польшу уменьшилось, тогда как количество украинцев, возвращающихся из Польши, возросло.

В воскресенье в Украину из Польши выехали 21,1 тыс. человек, тогда как из Украины в Польшу – 15 тыс.

Пик притока беженцев из Украины в Польшу пришелся на 6 марта, когда границу пересекли 142 300 человек.

Более 900 тысяч украинцев получили в Польше идентификационный номер – так называемый PESEL.

По подсчетам профессора Варшавского университета Мачея Дужика, около 1,3-1,4 млн украинцев остаются в Польше, хотя значительная часть беженцев из Украины уже уехала.