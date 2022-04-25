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Российские военные имеют «негласное разрешение» на массовые изнасилования — правозащитница

Российские военные имеют «негласное разрешение» на изнасилования украинских граждан, заявила в интервью Sky News британская правозащитница баронесса Хелена Кеннеди, член группы юристов, собирающей доказательства военных преступлений российской армии в Украине.

По ее словам, сейчас собранные данные свидетельствуют о «серьезных преступлениях», совершенных российскими военными.

При этом она отмечает, что у российских военных, которые совершают изнасилования, есть своего рода «иммунитет», так как, по ее словам, никто не был наказан за такие действия в армии России. Поэтому, по ее словам, привлекать виновных к ответственности в таких случаях очень сложно.

25 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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