В економічному плані ми відкинуті на 30-40 років назад, — мер Бучі про руйнування міста » Российские военные имеют «негласное разрешение» на массовые изнасилования — правозащитница Российские военные имеют «негласное разрешение» на изнасилования украинских граждан, заявила в интервью Sky News британская правозащитница баронесса Хелена Кеннеди, член группы юристов, собирающей доказательства военных преступлений российской армии в Украине. По ее словам, сейчас собранные данные свидетельствуют о «серьезных преступлениях», совершенных российскими военными. При этом она отмечает, что у российских военных, которые совершают изнасилования, есть своего рода «иммунитет», так как, по ее словам, никто не был наказан за такие действия в армии России. Поэтому, по ее словам, привлекать виновных к ответственности в таких случаях очень сложно.