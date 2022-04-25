Росія розмістила у Чорному морі 58 крилатих ракет “Калібр” — Міноборони

Українська розвідка встановила, що Росія зосередила у Чорному морі 8 носіїв крилатих ракет типу “Калібр”. Їхній сумарний залп становить 58 ракет.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
За його словами, Росія продовжує зосереджувати корабельне угруповання в акваторіях Чорного й Азовського морів. Таким чином ворог продовжує ізолювати район ведення бойових дій, проводить розвідку і надає вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.
“Відзначу, що, за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет”, – зазначив Мотузяник.
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