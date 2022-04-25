Порошенко на CNN: візит держсекретаря та міністра оборони США є сигналом, що Україна не просто успішно воює, а й перемагає Как выбирать мужские шорты? » Росія розмістила у Чорному морі 58 крилатих ракет “Калібр” — Міноборони Українська розвідка встановила, що Росія зосередила у Чорному морі 8 носіїв крилатих ракет типу “Калібр”. Їхній сумарний залп становить 58 ракет. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. За його словами, Росія продовжує зосереджувати корабельне угруповання в акваторіях Чорного й Азовського морів. Таким чином ворог продовжує ізолювати район ведення бойових дій, проводить розвідку і надає вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку. “Відзначу, що, за даними нашої розвідки, наразі в Чорному морі перебуває 8 носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Їх сумарний ракетний залп наразі становить 58 ракет”, – зазначив Мотузяник.