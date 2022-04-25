Порошенко на CNN: візит держсекретаря та міністра оборони США є сигналом, що Україна не просто успішно воює, а й перемагає

Про це повідомляє сайт партії «Європейська Солідарність».

Порошенко наголосив, що це перший візит такого високого рівня з боку США у столицю України після початку широкомасштабної війни.

«Перш за все, ми дуже цінуємо глобальне лідерство Сполучених Штатів на підтримку України. У Вашингтоні розуміють краще за будь-кого, що ця війна — вона більша за Україну. Ця війна — вона про всіх нас, вона про Вільний світ», — наголошує п’ятий Президент.

«А візит держсекретаря Блінкена та міністра оборони Остіна є глибоко символічним кроком. І дуже важливим є сигнал на весь світ про те, що Україна не лише воює, і ми знаємо як це робити. Однак це також і сигнал про те, що Україна може перемогти», — наголошує Порошенко.

«Ми дуже вдячні за обсягти допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, що є прекрасним прикладом для інших союзників. За результатами візиту було оголошено про нову допомогу з боку США обсягом 713 мільйонів. Однак, цього звісно не достатньо. Нам треба більше. Нам потрібно більше руйнівних санкцій проти Росії, ембарго на нафту, ембарго на газ. Можливо навіть морська блокада. А також щось подібне до програми «нафта в обмін на продовольство», як це було у випадку Іраку. За нинішніх умов такі кроки були б дуже символічними, це важливо, і це треба робити», — переконаний Петро Порошенко.

Він також вважає ще одним важливим кроком, який зробив президент Байден, номінування нового посла США в Україні.

«Ми розраховували на цей крок протягом багатьох місяців. Очікуємо на приїзд Бріджит Брінк, нового посла, вже тут в Києві», — резюмує Петро Порошенко.