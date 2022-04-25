Оборона Маріуполя виснажила російські підрозділи і знизила їхню боєздатність – британська розвідка

Москва досягла лише незначних успіхів після того, як зосередилась на намірі окупувати східну Україну, кажуть там, передає «Радіо Свобода».

Крім того, британська сторона звертає увагу, що Міноборони Росії запропонувало, щоб виплати компенсацій сім’ям загиблих військовослужбовців контролювали військові, а не цивільні чиновники. Це, ймовірно, відображає бажання приховати реальні масштаби втрат Росії від місцевого населення