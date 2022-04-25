Незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Путін – держсекретар США

Суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж президент РФ Владімір Путін, а підтримка США і надалі триватиме.

Про це, як повідомляє CNN, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у нерозкритому місці поблизу польсько-українського кордону.

“Суть така. Ми не знаємо, як розгортатиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Владімір Путін. І наша підтримка України надалі буде продовжуватися. Вона триватиме, поки ми не побачимо остаточного успіху”, – зауважив Блінкен.

За його словами, що Росія вже зазнала невдачі в Україні, а Україна досягла успіху”.

“Росія прагнула відібрати суверенітет, відібрати її незалежність. Це не вдалося… Вона прагнула підтвердити могутність своїх військових, своєї економіки. Ми, звичайно, бачимо якраз протилежне”, – додав держсекретар США.