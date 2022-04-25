Блинкен и Остин обещают, что американские дипломаты вернутся в Киев

Глава американской дипломатии и министр обороны США в воскресенье посетили Киев и использовали первый визит американских должностных лиц в Украину с начала российского вторжения два месяца назад, чтобы объявить о постепенном возвращении американских дипломатов в страну и назначении нового посла.

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в субботу прибыли в Польшу, а в воскресенье приехали в Украину по суше, сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, отказавшись обсуждать детали поездки и принятые меры безопасности.

Визит был призван продемонстрировать поддержку Украины Западом, и члены американского правительства также пообещали новую помощь в размере 713 миллионов долларов правительству Зеленского и странам региона, где российское вторжение вызвало опасения новой агрессии со стороны Москвы.

Он также подчеркнул изменения в конфликте после того, как украинские силы, получившие массовые поставки оружия с Запада, успешно отразили российское наступление на Киев.

Российские силы перегруппировались с целью захвата новых территорий на юго-востоке Украины. Это позволило иностранным лидерам посетить столицу, а некоторым западным странам возобновить дипломатическое присутствие в последние недели, однако Вашингтон с осторожностью относится к возвращению своих дипломатов на фоне спорадических российских ракетных обстрелов на западе страны.

Официальные лица отклонили просьбы СМИ сопровождать Блинкена и Остина в ходе их визита в Украину по соображениям безопасности. Они провели брифинг для журналистов в Польше при условии, что о поездке не будет сообщено, пока делегация не вернется из Украины.

Зеленский объявил о визите во время пресс-конференции в субботу. По словам американских официальных лиц, они были готовы к такому непредвиденному обстоятельству, которое не сорвало визит.

Ожидалось, что Блинкен и Остин проведут примерно полуторачасовую встречу с Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и другими официальными лицами.

Американские дипломаты покинули посольство в Киеве примерно за две недели до российского вторжения 24 февраля, передав некоторые функции во Львов перед окончательным переездом в Польшу.

На этой неделе дипломаты начнут «однодневные поездки» во Львов, а чиновники ускоряют составление планов возвращения в Киев, сообщил сотрудник Госдепартамента.

По словам сотрудника, в понедельник президент США Джо Байден официально предложит действующего посла США в Словакии Бриджет Бринк на должность посла в Украине. Эта должность была вакантной более двух лет.

Блинкен и Остин проинформировали Зеленского о новом военном финансировании Украины на сумму более 322 миллионов долларов, в результате чего общий объем американской помощи Украине в сфере безопасности с начала вторжения достиг около 3,7 миллиардов долларов, сообщил сотрудник.

Около 400 миллионов долларов в виде новой военной помощи также будет направлено другим странам Центральной и Восточной Европы, а также балканским государствам, сообщил чиновник.

Накануне визита Блинкен разговаривал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы скоординировать визиты главы ООН в Москву и Киев, сообщил чиновник.