Погибли две девочки-актрисы, игравшие в Мариупольском театре

«В Мариуполе погибли две девочки, две очаровательные маленькие актрисы Елизавета и Соня. Которые обе играли Люси в спектакле Мариупольского театра «Лев, Колдунья, платяной шкаф» по книге «Хроники Нарнии». Какой печальный символизм, учитывая то, что «Хроники Нарнии» родились в лондонском метро во время бомбежек Британии нацистами», — написал Андрющенко в «Телеграме».
Обе девочки, Елизавета и Соня, играли роль Люси, персонаж «Льва, колдуньи и платяного шкафа», классической детской сказки по одной из книг «Хроник Нарнии» К.С. Льюиса.
Мариупольский театр был разрушен 16 марта в результате российской бомбардировки, когда сотни жителей города укрывались в его подвалах. Тогда погибли около 300 мирных граждан.
Эту бомбардировку многие осудили как военное преступление.
Пока неясно, погибли ли две эти девочки в результате бомбежки театра или позже.
Большая часть Мариуполя, еще недавно процветавшего южного города, лежит в руинах после российских обстрелов и бомбежек.
«Мы никогда не забудем талантливых ангелов, — написал Андрющенко. — Нет и не может быть прощения оккупантам».
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