Німеччина передасть Україні військові вантажівки “Слуга народу” Тищенко, що переховується в Закарпатті, нагороджений пістолетом Стєчкіна » Погибли две девочки-актрисы, игравшие в Мариупольском театре Две девочки, игравшие до войны в Мариупольском театре, скончались, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. «В Мариуполе погибли две девочки, две очаровательные маленькие актрисы Елизавета и Соня. Которые обе играли Люси в спектакле Мариупольского театра «Лев, Колдунья, платяной шкаф» по книге «Хроники Нарнии». Какой печальный символизм, учитывая то, что «Хроники Нарнии» родились в лондонском метро во время бомбежек Британии нацистами», — написал Андрющенко в «Телеграме». Обе девочки, Елизавета и Соня, играли роль Люси, персонаж «Льва, колдуньи и платяного шкафа», классической детской сказки по одной из книг «Хроник Нарнии» К.С. Льюиса. Мариупольский театр был разрушен 16 марта в результате российской бомбардировки, когда сотни жителей города укрывались в его подвалах. Тогда погибли около 300 мирных граждан. Эту бомбардировку многие осудили как военное преступление. Пока неясно, погибли ли две эти девочки в результате бомбежки театра или позже. Большая часть Мариуполя, еще недавно процветавшего южного города, лежит в руинах после российских обстрелов и бомбежек. «Мы никогда не забудем талантливых ангелов, — написал Андрющенко. — Нет и не может быть прощения оккупантам».