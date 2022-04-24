Болгарія відмовляється постачати Україні зброю, — Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агенції, питання про постачання зброї Україні викликало у Болгарії суперечки серед урядовців. Через це правляча коаліція вирішила відмовитися від постачання зброї.

За даними Bloomberg поки Болгарія не відгукнулася на заклики країн ЄС допомогти Україні з постачанням зброї.

Проросійська соціалістична партія Болгарії пригрозила виходом з правлячої коаліції, якщо буде схвалено постачання зброї Києву. При цьому правоцентристська партія «Демократична Болгарія» пригрозила залишити коаліцію, якщо Україне не отримає озброєнь.