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Болгарія відмовляється постачати Україні зброю, — Bloomberg

Болгарія не відгукнулася на заклики Європейського Союзу про постачання зброї Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агенції, питання про постачання зброї Україні викликало у Болгарії суперечки серед урядовців. Через це правляча коаліція вирішила відмовитися від постачання зброї.

За даними Bloomberg поки Болгарія не відгукнулася на заклики країн ЄС допомогти Україні з постачанням зброї.

Проросійська соціалістична партія Болгарії пригрозила виходом з правлячої коаліції, якщо буде схвалено постачання зброї Києву. При цьому правоцентристська партія «Демократична Болгарія» пригрозила залишити коаліцію, якщо Україне не отримає озброєнь.

24 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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