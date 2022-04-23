Україна отримає високоточні далекобійні снаряди Excalibur для 155-мм гаубиць

Канада передасть Україні гаубиці M-777 і снаряди до них, в тому числі і новітні високоточні боєприпаси Excalibur.

Про це Мілітарний доповідає з посиланням на CBS.

Медіа отримало підтвердження з трьох джерел відправки до України чотирьох 155-мм буксованих гаубиць M-777.

Варто відзначити, що Канада загалом володіє 37 такими гарматами. Україна отримає зброю із запасів 1-го полку Королівської канадської кінної артилерії.

Міністр оборони Канади Аніта відзначила, що “ряд гаубиць M-777 були відправлені в Україну спільно з нашими американськими союзниками“.

Також Канада надіслала невизначену кількість 155-мм боєприпасів.

Окрім іншого, Україна отримає і високоточні далекобійні снаряди Excalibur. Певна кількість цих боєприпасів залишилася у Канади після участі у війні в Афганістані.

M982 Excalibur – 155-мм керований активно-реактивний снаряд збільшеної дальності. Створений у співпраці Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors.

Excalibur наводиться за допомогою GPS і може вражати цілі на відстані до 60 км. Вага – 44 кг, вага бойової частини – 22 кг.

Досвід застосування в Іраку засвідчив високу точність та ефективність зброї – 92% влучань були з похибкою менше 4 метрів.

Існують версії “розумного” боєприпаса здатні вражати рухомі цілі.

Вартість снаряда, залежно від модифікації може сягати понад 200 тис дол.