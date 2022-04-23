У Попасній внаслідок артобстрілів окупантів загинули дві людини, – голова ОВА

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ворог наступає уздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, інтенсивно обстрілює наші війська з метою їх витіснення. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного та Попасної», – йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, на Донбасі за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено дев’ять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та тринадцять одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

Внаслідок обстрілів жилих кварталів Попасної та Рубіжного було пошкоджено три житлових об‘єкти. У Попасній прямо на вулиці загинули дві людини та одна отримала поранення.