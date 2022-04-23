США та ЄС розглядають три варіанти санкцій щодо російської нафти, — Bloomberg

Європейський Союз та США обговорюють три різні варіанти санкцій, які стосуватимуться постачання нафти з РФ
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерел агенції, США та ЄС розглядають три варіанти: запровадження ембарго, встановлення граничної ціни та створення «механізму оплати для утримання виручки», яку Росія отримала з початку повномасштабної війни проти України.
США, нібито, побоюються, що ембарго на російську нафту з боку ЄС призведе до різкого зростання цін та збільшення доходів Росії. Брюссель може висунути пропозиції країнам-членам Євросоюзу щодо обмежень вже наступного тижня. На думку джерел Bloomberg, країнам буде легше досягти консенсусу щодо обмеженої заборони на нафту, ніж щодо ембарго.
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