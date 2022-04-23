Сегодня из Мариуполя снова попытаются эвакуировать людей

Сегодня, 23 апреля, в Мариуполе запланирована эвакуация женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook.
«По Мариуполю. Сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей», — написала она.
Верещук добавила, что место сбора населения на кольце возле торгового центра «Порт-Сити».
«Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнем эвакуацию», — добавила она.
Как сообщали Українські Новини, оккупанты отказываются открывать коридор для эвакуации гражданских с «Азовстали».
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