Росії не місце за столом саміту G20 – міністр фінансів Канади Ліквідовано 21 160 окупантів, 854 танки » Сегодня из Мариуполя снова попытаются эвакуировать людей Сегодня, 23 апреля, в Мариуполе запланирована эвакуация женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook. «По Мариуполю. Сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей», — написала она. Верещук добавила, что место сбора населения на кольце возле торгового центра «Порт-Сити». «Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнем эвакуацию», — добавила она. Как сообщали Українські Новини, оккупанты отказываются открывать коридор для эвакуации гражданских с «Азовстали».