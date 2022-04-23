Белый дом уверен, что Европа в итоге прекратит экспорт энергоресурсов из РФ

Старший советник Белого дома заявил в пятницу о своей уверенности в том, что Европа полна решимости на 100% прекратить импорт российской нефти и газа, поскольку Москва продолжает военную агрессию против Украины, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на телеканал СNN.

«Я уверен, что в Европе это понимают, и они полны решимости перекрыть этот последний источник экспортных доходов [Кремля]», – сказал Далип Сингх, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности, в интервью CNN.

Экспорт российской нефти, на которую приходится около четверти от всей нефти, потребляемой Евросоюзом, является основным источником иностранной валюты для Кремля. Многие страны ЕС призывают прекратить закупки нефти из России, поскольку таким образом покупатели российских энергоресурсов фактически финансируют войну в Украине.

Природный газ также является важным источником дохода для России, но запрет на его экспорт еще не обсуждался должным образом на уровне ЕС из-за зависимости многих стран, входящих в блок, от газовых поставок из РФ.

Сингх сказал, что обсуждение этой темы продолжается.

«Важно, чтобы они сделали это как можно скорее. И сделали это осмысленно», – отметил он.

Меры по ограничению поставок российских энергоносителей в Европу должны быть направлены на то, чтобы ударить по доходам президента России Владимира Путина, чтобы их нельзя было использовать для финансирования его военной машины, сказал Сингх.

«И они должны быть разработаны таким образом, чтобы большая часть расходов не легла на Европу и весь остальной мир. Об этом сейчас идет разговор», – добавил представитель Белого дома.

В том же интервью Сингх заявил, что Соединенные Штаты увеличат экономическую и военную помощь Киеву, адаптируя ее к конкретным потребностям Украины в связи с продолжающейся войной, развязанной Россией.

«Мы пытаемся настроить нашу поддержку Украины на поле боя в соответствии с тем, что происходит на местах. Это является нашей стратегией с военной точки зрения. И все [меры], о которых я упомянул в плане экономических и стратегических издержек, которые мы возложили [на Россию], будут усиливаться», – подчеркнул Сингх.