Западный военторг. Арта

Кран с тяжелым оружием для помощи Украине открыт.

Открыт он тонкой струйкой был и раньше, еще во времена битвы за Николаев, да только старались об этом в СМИ сильно не отсвечивать.

Но теперь тепленькая пошла по полной.

Как и говорилось ранее, пошли средства ПВО — пойдет и все остальное.

Во многом на это повлиял накал боев — ресурс в схватках, где (только по фото и видео) у противника вышло из строя 36 батальонных комплектов техники, горит как бешеный. А ведь за 8 лет войны на истощение у стволов и двигателей он тоже явно не молодел.

Так, что пора — 1000 выстрелов у ствола Д-30 в такого рода кампании не растянешь, да и потери у ВСУ никуда не делись, нужно их закрывать.

Естественно, коллективный Запад тоже не любит проигрывать, как и российский бункерный Наполеон. Да и если упадет Украина, как сейчас жители Донецка убиваются об Мариуполь и Авдеевку, так жители Херсона и Мариуполя могут отправиться исправлять политическую карту в Прибалтику, а затем в Польшу.

Там ведь тоже присаживался справить нужду русский солдат — историческая несправедливость по Путину не заканчивается в Украине.

Плюс, всему миру окончательно стало ясно с украинскими детьми порубленными кассетными ракетами на вокзале Краматорска и со связанными сзади руками расстрелянными в Буче. Если еще недавно россияне были уважаемыми бизнес-партнерами, с которыми вышел разлад по статусу Донецка, то теперь Путин это что-то вроде смеси Асада и Бокассы. А в Украине, на секундочку, не сирийские повстанцы, а легитимное демократическое правительство европейской страны.

Поэтому в Лондоне, Вашингтоне и Берлине плотно держат руку на пульсе происходящего.

Германия одобрила расширение военного бюджета на 2 млрд. долларов, которые пойдут на закупки вооружения Киеву. США объявили о дополнительной партии вооружения в 800 млн. долларов (до войны это годичные украинские закупки, а это уже 3 опцион с начала войны). Британия анонсировала передачу тяжелого вооружения и ПКР.

Итак, начинаем цикл статей по поставкам Запада Киеву тяжелого оружия. Высокотехнологичного вооружения, следует заметить — гаубиц последнего поколения, дронов-камикадзе, противокорабельных ракет, РЛС, бронемашин.

Несмотря на массовые поставки ПТРК 3 поколения, «Стингеров» и «Матадоров» ствольная и реактивная артиллерия по прежнему выполняет львиную долю работы. Большая часть колесной техники — поражена именно артой. Именно она позволяет быстро измочалить тактический тыл противника, обвалить снабжение, изолировать поле боя, взломать оборону.

Крупными поставками арты преследуется несколько целей.

Артиллерия один из один из самых эффективных родов войск в Украине, из-за подготовки и богатого опыта в войне на истощение. Тяжелых потерь в личном составе с окружениями и побоищами с ним не происходило, поэтому можно крайне быстро нарастить её возможности дронами и техникой.

Несмотря на то, что болгарские производители советских калибров скоро будут прикуривать от купюр, а запасы бывшего ОВД кажутся безграничными, принято решение поставить ВСУ параллельно 155 мм.

Не только из-за дальности и высокой точности западных корректируемых снарядов (тот же «Экскалибур» способен попасть в 10 метровый круг с 40 км, а последние летают на дальность «Смерча»), но в целом из-за логистики — помощь боеприпасами из наличия десятков стран НАТО здорово облегчит жизнь Киеву.

40 тысяч снарядов пришлет США, 40 тысяч Великобритания и вот уже «голому рубашка». Без того, чтобы переводить экономику Запада на военные рельсы и тратить космические бюджеты, сравнимые со всем Восточным флангом.

Второе — формируемый Украиной корпус резерва требует техники.

Все что можно было снять с консервации за 8 лет — было снято. По мере перевооружения линейных частей, советская стволка уйдет в подразделения ТРО.

Скорее всего,для купирования угрозы с севера будут пилиться новые егерские бригады и им в усиление артиллерийские.

Эти поставки помогут сохранять костяк ВСУ «на плаву», одновременно передавая в новые ОАРБР выжившую матчасть. Дополнительные 10 РЛС AN/TPQ-36 от США говорят именно об этом — задачи контрбатарейной борьбы и контроля поля боя.

США заявило об очередном пакете из 72 155-мм гаубиц (в дополнение к 18 из прошлого опциона).

В предыдущем опционе это были самые современные облегченные М-777 — одни из лучших в своем классе. Судя по тому, что производитель Британия и Канада, где на вооружении также состоят эти гаубицы, синхронно заявили о поставках Украине — речь идет о внушительной финальной численности в 3-4 бригады.

Естественно, не все там будут титановые напичканные баллистическими вычислителями и дисплеями орудия — вполне реально, что уйдут и раннего поколения 7-тонные М-198.

Но в любом случае, это бомба — оружие влияющее на оперативный уровень войны. С логистическими возможностями США (позволяющими перебрасывать опционы помощи за 96 часов с другого континента в Восточную Европу), Москва получает сигнал, что может продолжать кампанию бомбардировок ВПК Украины до посинения — тыл все равно будет работать как часы.

140 тысяч снарядов только от США плюс предыдущие 40 тысяч — внушительный запас. Более чем уверен, что среди них будут высокоточные и активно-реактивные, позволяющие максимально раскрыть возможности легких маневренных гаубиц.

Дроны — 121 беспилотник, созданных под запросы ВСУ корпорацией AEVEX Aerospace. Вероятно, это будет нечто, способное как корректировать огонь артиллерии, так и выступать в роли камикадзе по важным целям. Такая тактически гибкая машина отлично подойдет для боев внутри гигантских агломераций на Донбассе. Накрыли огнем цель — ушли на подзарядку аккумуляторов, нужен дополнительный удар, нанесли его корпусом дрона.

Плюс партия 152mm ShKH vz. 77 DANA — не думаю, что меньше дивизиона. Сохранять мобильность и живучесть на поле боя, проталкивать запасы советских снарядов, использовать все бонусы САУ в КББ и стойкости к ответному огню.

Плюс польские «Гвоздики» и «Грады» с хранения — тоже вряд ли меньше дивизиона, скорее больше, закрыть Украине потери. А еще неназванные чешские гаубицы, уже поставленные Киеву — пусть даже советские с хранения.

“RM-70 Vampire” — они, вообще, уходили без особого разглашения в СМИ, обнаружены споттерами. И их много, реально много — лучшая таблетка, когда нужно внахлест ударить по обнаруженной вражеской батарее или колонне снабжения. Причем, дальше чем обычный «Град», который сам не боится получить рядом пакет из-за бронированной кабины.

Артиллерия ствольная и реактивная в количествах — на бригады.Определенно в количествах боеприпасы и запасные части к ней. Автомобили для транспортировки и дроны для корректировки.

Шестерни логистики НАТО завертелись и наращивают движение.

И РФ сколько угодно может трамбовать склады Львова-Главного ракетами — никакими несколькими ударами невозможно остановить такого рода поставки.

Нужно сносить мосты через Днепр, превращать в лунный ландшафт станции и депо, бить по заводам производящим рельсы и шпалы. А на все это ВКС РФ не были способны даже в славном советском прошлом.

Ответьте на вопрос смог ли СССР изолировать поставки вооружения в Афганистан, а потом натяните этот ответ на украинское ПВО и живые до сих пор ВВС.

Битва за Донбасс постепенно разворачивается. Противник продолжает биться головой в Марьинку, Попасную, прорываться от Изюма к Лиману, пытаться охватывать Северодонецк — в этом сражении артиллерия окажет решающее значение на результат. И мы прямо сейчас её получаем в огромных количествах, расчеты уже проходят обучение, прямо сейчас гаубицы загружаются в транспортные самолеты.

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Автори

Кирило Данильченко