Україна має більше танків, ніж РФ – Пентагон

“Зараз українці мають в Україні більше танків, ніж росіяни… і вони, безсумнівно, мають право їх використовувати”, – зазначив посадовець на умовах анонімності, встановлених Пентагоном.

Водночас порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки РФ переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися в основному на східному регіоні та уздовж південного узбережжя, де портове місто Маріуполь продовжують оточувати та обстрілювати росіяни.

Проте перевага України в танках – броньованих машинах, які є потужним інструментом у наземному бою – є важливим показником, оскільки союзники збирають ресурси, щоб допомогти ЗСУ відбити російське вторгнення.