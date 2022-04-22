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Суркіса затримали на кордоні: вивозив 13 годинників

Нардепа та одного з президентів ФК «Динамо» Григорія Суркіса, який залишив країну на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець, коли він намагався знову виїхати з України.

Джерело: джерела «Української правди» у правоохоронних органах

Деталі: За даними співрозмовника УП, Суркіс вивозив 13 годинників через «зелений коридор».

Годинники не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.

Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад.

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.

22 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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