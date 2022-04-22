Путін планував створити для українців концтабори у Західному Сибіру

Рішення щодо повномасштабного вторгнення на територію України приймало усе найвище політичне керівництво Росії – мова йде про президента РФ Володимира Путіна та міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Джерело: ПРЯМИЙ

Про це написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, Путін і Шойгу планували створити концтабори для українців у Західному Сибірі, примушуючи їх будувати нові міста

“Безсумнівно, що Росія не зупиниться. Поки ми не виженемо їх з усіх наших територій, включаючи Крим, війна не закінчиться. Завдання російської орди – знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну”, – написав Данілов.