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Остин проведет переговоры по оборонным потребностям Украины

Министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры с союзниками, посвященные Украине, сообщил Пентагон.

В сообщении говорится, что переговоры пройдут 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Цель состоит в том, чтобы собрать заинтересованные стороны со всего мира для серии встреч по текущим оборонным потребностям Украины и… обеспечить уважение и развитие надежной безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе», – заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби не уточнил, сколько союзников примут участие в переговорах.

22 апреля, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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