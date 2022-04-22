Остин проведет переговоры по оборонным потребностям Украины

Министр обороны США Ллойд Остин проведет переговоры с союзниками, посвященные Украине, сообщил Пентагон.

В сообщении говорится, что переговоры пройдут 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Цель состоит в том, чтобы собрать заинтересованные стороны со всего мира для серии встреч по текущим оборонным потребностям Украины и… обеспечить уважение и развитие надежной безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе», – заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби не уточнил, сколько союзников примут участие в переговорах.