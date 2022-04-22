ООН зафіксувала в Бучі масові страти людей

Працівники Управління ООН з прав людини задокументували близько 50 випадків убивства мирних жителів у Бучі Київської області.

Про це повідомила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

“Майже кожен житель Бучі, з яким спілкувалися наші колеги, розповів нам про смерть родича, сусіда або навіть незнайомої людини. Ми знаємо, що потрібно зробити набагато більше, щоб розкрити те, що там сталося, і ми також знаємо, що Буча – це не поодинокий випадок”, — сказала Бачелет.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні загалом отримала понад 300 повідомлень про вбивства мирних жителів у містах Київської, Чернігівської, Харківської й Сумської областей, які були окуповані російськими військами наприкінці лютого й початку березня.

Як зазначають, росіяни без розбору обстрілювали й бомбардували населені райони, убиваючи мирних жителів і руйнуючи цивільну інфраструктуру. Ці дії можуть кваліфікувати як воєнні злочини.

Крім того, усе частіше з’являються повідомлення про сексуальне насильство проти жінок, чоловіків, дівчаток і хлопчиків з боку російських військових в Україні. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні вже одержала 75 повідомлень про такі випадки, більшість з яких сталася на Київщині.