Мішель пообіцяв важку зброю для України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель визнав, що Євросоюз погодився закупати важку зброю для безоплатної передачі Україні.
Про це він заявив у інтерв’ю «Європейській правді» під час візиту до Києва.
Шарль Мішель розповів, що принципової згоди ЄС на постачання зброї для України вдалося досягти ще у лютому, хоча на початку переговорів він не був впевнений в успіху.
«Я чудово пам’ятаю, як за два дні після початку війни президент Зеленський зателефонував мені і попросив координувати надання Україні зброї. Для ЄС це було дуже складне рішення, ми такого ще не робили. Але ми впоралися за кілька годин!», — зізнався він.
«За два місяці відтоді ми вже виділили (для безповоротних закупівель на потреби ЗСУ) 1,5 млрд євро через інструмент European Peace facility. І це – на додаток до підтримки від багатьох країн членів ЄС, що надходить на двосторонньому рівні. Та цієї допомоги недостатньо, ми маємо та будемо робити ще більше«, — визнав політик.
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