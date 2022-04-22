Голова МВФ закликала збільшити фінансування України

Необхідно збільшити обсяги зовнішнього фінансування для України, особливо – пільгового та грантового зі швидкими виплатами. Так вважає директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Вона зазначила, що потреби України у фінансуванні наразі величезні, а потреби у майбутньому будуть ще більшими.

«Доки триває війна, потреби бюджету зростатимуть, особливо у зв’язку з невблаганним зростанням витрат на безпеку та компенсації, пов’язані з конфліктом», – сказала голова МВФ.

Вона зауважила, що міжнародні резерви України зазнаватимуть дедалі більшого тиску. Адже вдтік капіталу збільшиться в міру послаблення обмежень для імпорту, необхідних для відновлення роботи економіки, тоді як приплив валюти в країну скоротиться через ймовірне скорочення експорту, особливо сільськогосподарської продукції з огляду на руйнування інфраструктури і блокаду експортних маршрутів.

За оцінками МВФ, протсягом наступних 2-3 місяців Україні знадобиться близько $5 млрд на місяць.

«Просто для того, щоб дати змогу уряду та економіці продовжувати працювати в розпал війни», – пояснила Георгієва.

Вона зазначила, що МВФ вже відіграв свою роль у зовнішній підтримці України, виділивши через Інструмент швидкого фінансування $1,4 млрд менше ніж за два тижні після вторгнення, а минулого тижня відкрив керований рахунок для України, який надасть донорам надійний інструмент для прямої фінансової допомоги країни.

Нагадаємо, падіння економіки України сягне 35% цьогоріч. Таке прогнозує Міжнародний валютний фонд, йдеться у звіті World Economic Outlook. При цьому для України інші прогнози на 2022-2027 роки фонд не розраховував, через невизначеність, викликану війною.