Данілов про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі Т2: «Хай повертаються в марафон»

Про це він розповів в етері спільного телемарафону.

Секретаря РНБО запитали, як він ставиться до рішення не включити частину каналів до телемарафону та взагалі виключити їх з цифрового мовлення. На це Данілов відповів, що ніякого закриття каналів немає, вони працюють та десь у мовлення виходять. Він запросив телеканали повертатися в телемарафон та наголосив, що під час війни інформпростір украй важливий.

«Якщо є недоліки – кажіть, але це не означає, що ви маєте кожні 5 хвилин тикати. що все пропало, катастрофа і т.ін», – додав він.