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Данілов про відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі Т2: «Хай повертаються в марафон»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ніякого закриття каналів немає та запропонував їм повертатись до марафону

Про це він розповів в етері спільного телемарафону.

Секретаря РНБО запитали, як він ставиться до рішення не включити частину каналів до телемарафону та взагалі виключити їх з цифрового мовлення.  На це Данілов відповів, що ніякого закриття каналів немає, вони працюють та десь у мовлення виходять. Він запросив телеканали повертатися в телемарафон та наголосив, що під час війни інформпростір украй важливий.

«Якщо є недоліки – кажіть, але це не означає, що ви маєте кожні 5 хвилин тикати. що все пропало, катастрофа і т.ін», – додав він.

22 апреля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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