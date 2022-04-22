Євросоюз наступного тижня запровадить шостий пакет санкцій проти росії

Кілька дипломатів на умовах анонімності поділилися подробицями нового пакету санкцій проти РФ. Країни-члени ЄС почнуть його обговорення на початку наступного тижня.

Шостий санкційний пакет включатиме певну форму заборони на імпорт нафти з Росії. Крім того, від міжнародної платіжної системи SWIFT відключать нові російські банки. Цього разу під санкцій можуть потрапити навіть системні фінустанови – “Сбербанк” і “Газпромбанк”.

Заборона на імпорт нафти, найімовірніше, буде частковою. Ембарго буде диференційоване для різних сортів російської нафти та способу її доставки – морським шляхом чи газопроводом. Також у Брюсселі обговорюють потенційні перехідні періоди, щоб дати залежним від енергоносіїв з РФ країнам час підготуватися до повного ембарго.