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Євросоюз наступного тижня запровадить шостий пакет санкцій проти росії

Євросоюз наступного тижня запровадить шостий пакет санкцій проти росії &#8211; ЗМІ
Європейський Союз має намір запровадити нові обмеження проти Росії наступного тижня. Новими цілями Брюсселя стануть російські нафта та банки.

Про це повідомляє Politico.

Кілька дипломатів на умовах анонімності поділилися подробицями нового пакету санкцій проти РФ. Країни-члени ЄС почнуть його обговорення на початку наступного тижня.

Шостий санкційний пакет включатиме певну форму заборони на імпорт нафти з Росії. Крім того, від міжнародної платіжної системи SWIFT відключать нові російські банки. Цього разу під санкцій можуть потрапити навіть системні фінустанови – “Сбербанк” і “Газпромбанк”.

Заборона на імпорт нафти, найімовірніше, буде частковою. Ембарго буде диференційоване для різних сортів російської нафти та способу її доставки – морським шляхом чи газопроводом. Також у Брюсселі обговорюють потенційні перехідні періоди, щоб дати залежним від енергоносіїв з РФ країнам час підготуватися до повного ембарго.

22 апреля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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