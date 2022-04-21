Рада продовжила дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб Росія планує вивезти зерно з тимчасово окупованих територій » Як кинути палити самостійно Не дивлячись на те, що велика кількість людей, які палять стверджують, що кинути шкідливу звичку непросто, зробити це може кожний. Головне мати просте бажання. Наркологи стверджують, що куріння відноситься більш до психологічної залежності, ніж до фізіологічної. Рекомендації від спеціалістів Існує декілька порад від наркологів, дотримуючись яких людина з будь-яким стажем паління може кинути погану звичку: Після купівлі цигарок необхідно записувати в спеціальний блокнот ціну. В кінці місяця підрахувати яку суму можна зекономити, відмовившись від паління. На зекономлені кошти можете піти і пограти в ігрові автомати Заздалегідь помітьте дату коли хочете повністю перестати курити. Бажано приурочити це до певного свята (дня народження, нового року) чи до відпустки. Так, буде важче шукати причини, чому варто відкласти мету. Прийміть рішення як будете кидати: відразу чи поступово. Якщо це буде відбуватися поступово, то зазначте проміжні цілі (наприклад, викурювати в день не більше 2 цигарок). Якщо людина відчуває надзвичайно сильну потребу в палінні, то їй необхідно кидати звичку відразу і назавжди. За день до повної відмови варто викурити вдвічі більше цигарок ніж зазвичай. В організмі буде спостерігатися перенасичення нікотином і людина відчує небезпечність куріння на психологічному рівні. Як результат, їй легше буде кинути. Якщо саме робота змушує братися за цигарку, то розпочинати власний курс лікування необхідно на вихідних, а ще краще під час відпустки. При виникненні бажання покурити візьміть пачку цигарок, але не виймайте їх звідти. Просто потримайте в руках. В цей час займіться чимось цікавим, подзвоніть другу та ін. Не носіть з собою на вулицю коробок. Викурюйте не всю, а лиш половину цигарки. Знайдіть того, хто разом з вами буде кидати. Додаткові методи боротьби із поганою звичкою Існує велика кількість видів «замісної терапії», котра допомагає кинути. Однак, всі ці речовини мають в складі нікотин і можуть лиш замінити цигарки: Нікотиновий пластир;

інгалятори;

спрей;

жувальні гумки. На ринку є засіб під назвою «Чампікс». Його використання призводить до того, що нікотин перестає приносити насолоду. Одночасно зникає дискомфорт від того, що людина не палить. Психотерапія Методи психотерапії якісно знімають психологічну залежність. З цією метою використовується: когнітивна психотерапія;

раціональна;

поведінкова;

гіпноз. Зазвичай людині достатньо 2-3 сеансів. Голкорефлексотерапія Дія на рефлекторні зони тіла сприяє активізації захисних сил організму. Гарно доповнює інші методи лікування від нікотин залежності.