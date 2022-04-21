Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло вже 208 дітей, ще 376 отримали поранення

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

«Більше ніж 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 208 дітей загинуло. Та 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — заявили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже триває їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За інформацією ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало в Києві — 16, Донецькій області — 119, Київській — 113, Харківській — 91, Чернігівській — 57, Херсонській — 44, Миколаївській — 41, Луганській — 36, Запорізькій — 25, Сумській — 16, Житомирській — 15.

Унаслідок російського артилерійського обстрілу Нової Зорі Білозерського району Херсонської області 20 квітня та влучання снаряду в житловий будинок загинуло двоє людей, зокрема 16-річний підліток.

Під час обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури Миколаєва 20 квітня 11-річна дівчинка зазнала поранень.

Під час фіксації злочинів у Бородянці на Київщині виявили тіло 15-річної дівчинки, яка отримала смертельне поранення легень.

У першій половині березня у Клавдієво-Тарасовому Бучанського району Київської області росіяни обстріляли цивільний автомобіль у якому їхав чоловік із двома доньками 7 та 11 років. Діти отримали тяжкі поранення. Молодша дитина померла, не приходячи до тями, а старшу вдалося врятувати.

Під час фіксації злочинів на Київщині встановили, що 4 березня внаслідок обстрілу в Гореничах отримали поранення батько та його 7-річна донька.

Унаслідок обстрілу Кремінної Луганської області 13 березня був поранений 13-річний підліток.