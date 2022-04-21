Росія планує вивезти зерно з тимчасово окупованих територій

Росія планує вивезти з тимчасово захоплених територій України зерно, що може призвести до голоду не тільки в Україні, а й у світі
Про це йдеться у повідомленні Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
«Жителі ТОТ АР Крим повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано «зерно». Усі вони належать «северо-кавказкой железной дороге», – зазначила омбудсмен.
Потяги йдуть до станцій у Запорізькій та Херсонській областях, де розташована велика кількість зерносховищ. До цього окупанти вже викрали зерно з порту Бердянська. Крім того, в Криму помітили продаж овочів, які були вивезених з тимчасово окупованої території Херсонській області.
«Вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни», – додає Денісова.
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