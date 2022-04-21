На Харківщині окупанти забороняють евакуацію та розстрілюють волонтерів

Російські окупанти повністю ізолюють від України захоплені населені пункти, забороняють евакуацію та розстрілюють волонтерів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

“Сьогодні заблоковано всі захоплені населені пункти Великобурлуцького району, Харківської області. Виїзд можливий виключно на територію РФ”, – йдеться в повідомленні.

В ГУР МО додали, що діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтерів, які намагаються доставити допомогу, — розстрілюють. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з селища Шевченкове.

Зазначається, що станом на 20 квітня в районі немає мобільного зв’язку. Багато населених пунктів залишились без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, зокрема ґрунтові, — мінують.